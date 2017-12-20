Президент Молдовы отказался подписать закон о борьбе с российской пропагандой

Президент Молдовы Игорь Додон отказался подписать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой, передает радио Свобода.

Читайте такжеМолдова на заседании ОБСЕ призвала Россию вывести свои войска с территории страны«Повторно указываю на антидемократический характер этого закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений. Этот закон грубо нарушает конституционные права большинства населения Молдовы, граждан этой страны. Около 70% молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественной страной», – заявил Додон.

7 декабря парламент Молдовы принял закон о запрете трансляции и ретрансляции на территории страны информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России.

Согласно молдавскому законодательству, если глава государства отказывается подписывать закон, депутаты парламента могут повторно провести голосование по документу и обязать президента утвердить его.