В Молдове утвердили закон о запрете российских новостей

14:52, 10 января 2018
Мир
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Согласно закону, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении.

В Молдове запретили российские новости / фото УНИАН

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо Игоря Додона подписал закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио, парламент принял 7 декабря сразу в двух чтениях. Согласно предложенным демократами изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

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20 декабря Додон вернул законопроект в парламент на пересмотр, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался подписать закон, сославшись на «высшие интересы народа», и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность.

5 января КС постановил, что подписать законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, вместо Игоря Додона смогут спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип. Такое решение суд принял, после того как Додон дважды отказался подписать законопроект.

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Теги: #Молдова и Россия#запрет российских новостей в Молдове