В США супруги держали в рабстве 13 собственных детей

Полиция Калифорнии арестовала супругов, которые удерживали в заключении 13 собственных детей.

Как сообщает DW, о жестоком отношении родителей к детям в полицию сообщила 17-летняя дочь, которая сумела сбежать из дома.

Читайте такжеВ Польше задержали женщину, "продававшую" украинцев в трудовое рабство

По данным полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям и находились в темных вонючих помещениях. ОВ свою очередь, задержанные 57-летний Дэвид Аллен Терпинен и 49-летняя Анна Луиза Терпин не смогли объяснить причины такого отношения к детям.

Все дети супругов имели признаки недоедания и были "очень грязные". Семерых из них пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи. Сообщается, что семеро содержащихся в заключении уже совершеннолетние - от 18 до 29 лет.

Соседи Терпенов рассказали журналистам, что им было известно о том, что это - многодетная семья. Но никто не знал, сколько именно детей имеют супруги, ведь дети не так часто выходили на улицу.

Читайте такжеДве женщины на Днепропетровщине хотели отправить украинок в сексуальное рабство в РФ (фото, видео)

Супругов обвиняют в пытках и жестком отношении к детям. Суд уже определил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 9 миллионов долларов для каждого.

Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, почти к половине всех выявленных случаев торговли детьми причастны члены семьи или другие родственники. Сюда же входят случаи, когда детей используют в качестве уличных попрошаек и в качестве домашней прислуги.