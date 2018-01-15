"Мне осталось жить всего 10 минут": Джим Керри стал свидетелем ложной тревоги о ядерном ударе на Гавайях

Джим Керри находился на Гавайях, когда жителям штата пришло сообщение, что туда летит баллистическая ракета. Об этом актер написал в своем Twitter.

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"Я проснулся сегодня утром на Гавайях и понял, что мне осталось жить 10 минут. Это была ложная тревога, но настоящая психическая угроза. Если мы позволим этому единоличому Гоморре (президенту США Дональду Трампу) и его коррумпированному республиканскому конгрессу продолжать отчуждать мир, мы придем к таким страданиям, каких и представить не можем", – сообщил актер.

Как сообщал УНИАН,13 января жителям Гавайев разослали уведомления об угрозе ракетного удара, их призвали немедленно прятаться в укрытия. Позже выяснилось, что это ошибка.