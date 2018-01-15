Во время пожара на судне в США пострадали не менее 15 человек (фото, видео)

Не менее 15 человек пострадали в результате пожара на судне в Порт Ричи, что в американском штате Флорида.

Судно перевозило пассажиров на плавучее казино, расположенное в международных водах, передает ABC.

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На борту судна находились около 50 человек. Местный шериф уточнил, что 15 пострадавших пассажиров были направлены в госпиталь.

Пострадавших с тяжелыми травмами нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения. Пожар начался, когда судно отошло примерно на 100 метров от берега, что помогло спасателям быстро и беспрепятственно добраться до корабля.

Что стало причиной пожара на данный момент неизвестно.

Видео: ABC News

Ранее УНИАН сообщал, что быстроходный катер с туристами на борту взорвался в воскресенье, 14 января, неподалеку от берегов таиландского острова Пхипхи.

По словам представителя тайской полиции, в аварии пострадали 16 человек. Капитан и еще двое пассажиров получили сильные ожоги.