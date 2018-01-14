В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу и завис над обрывом (фото)

14:50, 14 января 2018
Мир
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На борту судна в этот момент находились 162 пассажира и экипаж. К счастью, всех удалось успешно эвакуировать.

Саммолет авиакомпании

В Турецком аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и завис над обрывом, чудом не скатившись в море. 

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Саммолет авиакомпании

На борту судна в этот момент находились 162 пассажира и экипаж. Cреди пассажиров возникла паника. Но, к счастью, по данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

Саммолет авиакомпании

"Все 162 пассажира и экипаж на борту были эвакуированы и находятся в безопасности", - сказал губернатор Трабзона Юсель Явуз.

Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, причина ЧП пока  неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси.

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Теги: #самолет завис над обрывом#самолет выехал с полосы