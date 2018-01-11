В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси (фото)

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января совершил аварийную посадку пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова.

Читайте такжеВ Финляндии пилота убило дверью самолета

Как пишет Радио Свобода, у самолета во время захода на посадку не выпустилась передняя стойка шасси. Но пилотам удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы при приземлении и избежать худших последствий.

На борту воздушного судна находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа.

После приземления началась спасательная операция, а аэропорт Варшавы был закрыт минимум до 23:30 по местному времени (0:30 11 января по Киеву).

Отметим, это не первый случай, когда у самолета авиакомпании LOT не выпустилось шасси.

Так, 1 ноября 2011 года в варшавском аэропорту Шопена аварийное приземление совершил Boeing 767, выполнявший рейс из Нью-Йорка. У самолета при заходе на посадку не выпустилось ни одно шасси и отказала аварийная система их открытия, поэтому пилотам пришлось сажать воздушное судно "на брюхо".

Видео: AudioFlaVor

На борту самолета находились 220 пассажиров и 11 членов экипажа. Ни один из них не пострадал во время аварийной посадки, которая стала уникальной для такого типа самолетов.