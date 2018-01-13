Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны

Об этом сообщает телеканал NTV.

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«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю», — заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.