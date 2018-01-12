Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 миллионов - СМИ

В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявило о сбитии российского беспилотника.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".

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Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. На опубликованном фото видно фрагмент крыла сбитого беспилотника.

В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник "Форпост". Согласно контракту на поставку комплексов "Форпост" от 2011 года, стоимость одного комплекса (в составе наземной станции и трех БЛА) составляла 900 миллионов рублей.

Также отмечается, что еще один беспилотник такого типа был сбит в 2015 году на востоке Украины батальоном "Днепр-1".

Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе. В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

10 января в Минобороны РФ потребовали от Турции пресечь использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии.

11 января Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», - сказал начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Он подчеркнул, что заслуживают внимания и используемые на беспилотниках боеприпасы. «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов», - сказал Новиков.