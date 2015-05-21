На Донбассе военные сбили российский беспилотник - СБУ

Вчера в районе населенного пункта Пески Донецкой области силы Антитеррористической операции сбили российский разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

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По его словам, сбитый самолет имеет длину 5 метров, название “Форпост”, был изготовлен на уральском заводе гражданской авиации в 2013 году. “Это еще одно доказательство того, что российская сторона осуществляет агрессию против нашей страны”, - сказал Лубкивский.



Ранее УНИАН сообщал, что в зоне антитеррористической операции в секторе "Б", на запад от Донецка, военные сбили российский беспилотник израильского происхождения.