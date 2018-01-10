Минобороны РФ обвинило Турцию в атаке дронами на российские базы в Сирии

В Минобороны России потребовали от Турции пресекать использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщает официальный печатный орган Минобороны России - газета «Красная звезда».

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«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе.

В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

По сообщению российского издания «Коммерсант», в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

11 декабря президент России Владимир Путин в ходе посещения российской военной базы «Хмеймим» в Сирии отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.