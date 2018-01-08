В Минобороны РФ рассказали детали атаки беспилотников на российские базы в Сирии

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 г. успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что с наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 ударных беспилотников неизвестной принадлежности. 10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в г. Тартус.

Российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

В Минобороны отмечают, что в результате нападения пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.

При этом в оборонном ведомстве считают, что беспилотники боевики могли получить только "от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".