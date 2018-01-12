Маккейн о скандальном заявлении Трампа по мигрантам: люди со всего мира сделали Америку великой

Сенатор США Джон Маккейн от штата Аризона прокомментировал скандал с заявлением президента Дональда Трампа о мигрантах из «грязных дыр».

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Комментарий обнародован на официальной странице политика в сети Facebook.

Маккейн отметил, что «уважение к Божьему достоинству каждого человека, независимо от его расы, этничности и других обстоятельств его рождения, является сущностью американского патриотизма». По его мнению, верить в иное – значит быть в оппозиции к самой идее Америки.

«Люди приехали в эту страну отовсюду, и люди со всего мира сделали Америку великой. Наша иммиграционная политика должна отражать эту истину, и наши выбранные должностные лица, включая нашего Президента, должны уважать это», – говорится в заявлении Маккейна.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщили, что президент США на закрытом совещании назвал страны Африки и Карибского региона, откуда в Соединенные Штаты прибывают мигранты, "грязными дырами" (shitholes). Это спровоцировало возмущение в медиа, политических и дипломатических кругах.

Сам Трамп опровергает это, но это подтверждают многочисленные источники, среди которых и сенатор-демократ Дик Дербин, присутствовавший на встрече. В американских СМИ и социальных медиа слово shithole стало одним из самых популярных за день. Пользователи Twitter также постят живописные пейзажи Гаити и стран Африки, с текстом вроде: "Вот как выглядит #shithole, господин президент".