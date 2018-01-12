Ряд стран с критикой обрушился на Трампа из-за слов о "мигрантах из грязных дыр"

МИД Сальвадора направил США ноту протеста в сявзи с высказываниями президента Дональда Трампа о мигрантах из "грязных дыр», сообщается на сайте ведомства.

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«Мы направили ноту протеста правительству США, подчеркивая в этом документе высокое достоинство сальвадорцев, их вклад в восстановление Пентагона после ужасного теракта 11 сентября 2001 года, а также в восстановление Нового Орлеана после разрушительного урагана Катрина. Кроме того, роль нашей страны подчеркивается благодаря участию, наряду с США, в многочисленных миротворческих миссиях на международной арене».

Ранее власти Гаити вызвали представителя США после слов Трампа о «грязных дырах». Власти Ботсваны попросили США уточнить, считают ли их «грязной дырой».