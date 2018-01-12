Музей мадам Тюссо потролил Трампа за отказ приехать в Британию (фото)

19:03, 12 января 2018
Мир
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Музей мадам Тюссо опубликовал в Twitter фото восковой фигуры президента на улице рядом с посольством.

Музей мадам Тюссо потролив Трампа за отказ приехать в Британию / фото @MadameTussauds

Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру американского президента Дональда Трампа возле здания будущего посольства США в Лондоне после того, как Трамп отказался приехать в Великобританию в феврале.

В пятницу Трамп заявил, что не планирует присутствовать на открытии нового посольства США в Лондоне из-за несогласия с действиями администрации президента Обамы, пишет Европейская правда.

Вскоре музей мадам Тюссо опубликовал в Twitter фото восковой фигуры президента на улице рядом с посольством.

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"Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для сотрудников посольства", - написали музейщики в соцсети.

На фото видно, как работники активно фотографируются с фигурой президента США.

Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой. Их возмущение вызвала миграционная политика американского президента.

Британские СМИ сообщали, что Трамп отказался приехать в Лондон из-за страха перед массовыми протестами.

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Теги: #миграционная политика Трампа#визит Трампа в Британию#музей мадам Тюссо