Музей мадам Тюссо потролил Трампа за отказ приехать в Британию (фото)
Музей мадам Тюссо опубликовал в Twitter фото восковой фигуры президента на улице рядом с посольством.
Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру американского президента Дональда Трампа возле здания будущего посольства США в Лондоне после того, как Трамп отказался приехать в Великобританию в феврале.
В пятницу Трамп заявил, что не планирует присутствовать на открытии нового посольства США в Лондоне из-за несогласия с действиями администрации президента Обамы, пишет Европейская правда.
Вскоре музей мадам Тюссо опубликовал в Twitter фото восковой фигуры президента на улице рядом с посольством.
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"Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для сотрудников посольства", - написали музейщики в соцсети.
На фото видно, как работники активно фотографируются с фигурой президента США.
Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisitpic.twitter.com/L9Olk22XMm— Madame Tussauds (@MadameTussauds) January 12, 2018
Как известно, в Британии собрали 1,8 млн подписей под петицией против государственного визита Трампа и его аудиенции с королевой Елизаветой. Их возмущение вызвала миграционная политика американского президента.
Британские СМИ сообщали, что Трамп отказался приехать в Лондон из-за страха перед массовыми протестами.