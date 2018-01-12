Лучшие фото недели: Европа в снежном плену, корейское "потепление" и лед на Марсе (фотоподборка)

17:22, 12 января 2018
Мир
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Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Лебединое озеро в заповеднике в Вэйхае, Китай, 8 января / Stringer
Лебединое озеро в заповеднике в Вэйхае, Китай, 8 января / Stringer /  © REUTERS
Заснеженная дорога во время сильного снегопада в Италии, 8 января / Stefano Rellandini
Заснеженная дорога во время сильного снегопада в Италии, 8 января / Stefano Rellandini /  © REUTERS
Зебры Греви, находящиеся на грани вымирания, в исследовательском центре Мпала, Кения, 8 января / Baz Ratner
Зебры Греви, находящиеся на грани вымирания, в исследовательском центре Мпала, Кения, 8 января / Baz Ratner /  © REUTERS
Люди рядом с гигантским снеговиком в парке в Харбине, Китай, 8 января / Stringer
Люди рядом с гигантским снеговиком в парке в Харбине, Китай, 8 января / Stringer /  © REUTERS
Демилитаризованная зона, разделяющая Южную и Северную Кореи, 9 января / Kim Hong-Ji
Демилитаризованная зона, разделяющая Южную и Северную Кореи, 9 января / Kim Hong-Ji /  © REUTERS
Подготовка к Празднику урожая в районе Моригаон, Индия, 9 января / Anuwar Hazarika
Подготовка к Празднику урожая в районе Моригаон, Индия, 9 января / Anuwar Hazarika /  © REUTERS
Аварийный персонал эвакуирует местных жителей и их собак после оползня в Монтесито, США, 9 января / Kenneth Song/Santa Barbara News-Press
Аварийный персонал эвакуирует местных жителей и их собак после оползня в Монтесито, США, 9 января / Kenneth Song/Santa Barbara News-Press /  © REUTERS
Поезд очищает снег с железной дороги на курорте Церматт, Швейцария, 8 января / TWITTER/@RResort2222m
Поезд очищает снег с железной дороги на курорте Церматт, Швейцария, 8 января / TWITTER/@RResort2222m /  © REUTERS
Собака преследует кошку на волнорезе вдоль берега Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль, 9 января / Amir Cohen
Собака преследует кошку на волнорезе вдоль берега Средиземного моря в Ашкелоне, Израиль, 9 января / Amir Cohen /  © REUTERS
Ралли ''Дакар-2018'' на этапе Перу-Боливия-Аргентина, 10 января / Andres Stapff
Ралли "Дакар-2018" на этапе Перу-Боливия-Аргентина, 10 января / Andres Stapff /  © REUTERS
Спасательные корабли тушат пожар на танкере с нефтью, который загорелся после столкновения с китайским грузовым судном в Восточно-Китайском море, 10 января / China Daily
Спасательные корабли тушат пожар на танкере с нефтью, который загорелся после столкновения с китайским грузовым судном в Восточно-Китайском море, 10 января / China Daily /  © REUTERS
Чайки пролетают сквозь сильный туман в Белфасте, Северная Ирландия, 10 января / Clodagh Kilcoyne
Чайки пролетают сквозь сильный туман в Белфасте, Северная Ирландия, 10 января / Clodagh Kilcoyne /  © REUTERS
Индийские солдаты во время репетиции парада ко Дню Республики в Нью-Дели, Индия, 11 января / Adnan Abidi
Индийские солдаты во время репетиции парада ко Дню Республики в Нью-Дели, Индия, 11 января / Adnan Abidi /  © REUTERS
Детеныш восточной выдры - один из 14 рожденных в Сингапурском зоопарке выдрят, 11 января / Edgar Su
Детеныш восточной выдры - один из 14 рожденных в Сингапурском зоопарке выдрят, 11 января / Edgar Su /  © REUTERS
© REUTERS
Авиашоу во время авиационного форума в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 11 января / Faisal Al Nasser
Авиашоу во время авиационного форума в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 11 января / Faisal Al Nasser /  © REUTERS
Массовая церемония бракосочетания 111 мусульманских пар в мечети Ахмадабаде, Индия, 11 января / Amit Dave
Массовая церемония бракосочетания 111 мусульманских пар в мечети Ахмадабаде, Индия, 11 января / Amit Dave /  © REUTERS
Поперечний переріз шару підземного льоду на знімку поверхні Марса, 11 січня / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout
Поперечний переріз шару підземного льоду на знімку поверхні Марса, 11 січня / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout /  © REUTERS
Ночной вид на горный курорт Давос, Швейцария, 11 января / Arnd Wiegmann
Ночной вид на горный курорт Давос, Швейцария, 11 января / Arnd Wiegmann /  © REUTERS
Дебютное выступление поп-группы Virtual Currency Girls с логотипом биткоина в Токио, Япония, 12 января / Kim Kyung-Hoon
Дебютное выступление поп-группы Virtual Currency Girls с логотипом биткоина в Токио, Япония, 12 января / Kim Kyung-Hoon /  © REUTERS
Две леопардовые акулы в зоопарке Хагенбек в Гамбурге, Германия, 12 января / Morris Mac Matzen
Две леопардовые акулы в зоопарке Хагенбек в Гамбурге, Германия, 12 января / Morris Mac Matzen /  © REUTERS

С начала 2018 года Европа страдает от непогоды. Так, обильные снегопады в начале недели обрушились на несколько западных стран - в частности, пострадали швейцарские и итальянские горные курорты. Например, на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов 9 января были заблокированы от 10 до 20 тысяч человек.

Поезд очищает снег с железной дороги на курорте Церматт, Швейцария, 8 января / TWITTER/@RResort2222m / REUTERS

В свою очередь Британию наоборот немного отпустили снегопады, однако накрыли плотные туманы.

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Вместе с тем, накануне Зимней Олимпиады, которая должна пройти в феврале в Пхёнчхане, наметился определенный прогресс в отношениях Южной и Северной Корей. Так, власти КНДР выразила желание отправить свою делегацию на соревнования в соседнюю страну, с которой находится в состоянии постоянного конфликта. В результате проведенных переговоров страны согласились возобновить диалог между военными представителями двух стран для уменьшения напряженности в отношениях. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что даже готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Демилитаризованная зона, разделяющая Южную и Северную Кореи, 9 января / Kim Hong-Ji / REUTERS

Между тем на этой неделе ученые предположили, что открытые недавно месторождения водяного льда на крутых обрывах марсианских гор могут свидетельствовать, что на Марсе есть залежи льда, скрытые под тонким - 1-2-метровым - слоем реголита. Снять залежи льда на красной планете удалось с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Поперечное сечение слоя подземного льда на снимке поверхности Марса, 11 января / NASA/JPL-Caltech/UA/USGS/Handout / REUTERS

Кроме того, радовали на этой неделе и новости относительно работы зоологов по сохранению редких видов животных. Так, в начале недели Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике Mpala Research Centre в округе Лайкипия, где занимаются восстановлением популяции этих уязвимых видов и недавно отчитались об успехах в увеличении популяций слонов, жирафов и бизонов, а также в снижении темпов вымирания редких зебр Греви.

Зебры Греви, находящиеся на грани вымирания, в исследовательском центре Мпала, Кения, 8 января / Baz Ratner / REUTERS

Сингапурский зоопарк в свою очередь похвастался успехами в рождении редких животных в неволе - восточных выдр, кардикових бегемотов, орангутангов и карликовых гекконов Уильямса.

Детеныш восточной выдры - один из 14 рожденных в Сингапурском зоопарке выдрят, 11 января / Edgar Su / REUTERS

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