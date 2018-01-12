Лучшие фото недели: Европа в снежном плену, корейское "потепление" и лед на Марсе (фотоподборка)

С начала 2018 года Европа страдает от непогоды. Так, обильные снегопады в начале недели обрушились на несколько западных стран - в частности, пострадали швейцарские и итальянские горные курорты. Например, на курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов 9 января были заблокированы от 10 до 20 тысяч человек.

В свою очередь Британию наоборот немного отпустили снегопады, однако накрыли плотные туманы.

Читайте такжеЛучшие фото 2017: каким получился уходящий год (фотоподборка)

Вместе с тем, накануне Зимней Олимпиады, которая должна пройти в феврале в Пхёнчхане, наметился определенный прогресс в отношениях Южной и Северной Корей. Так, власти КНДР выразила желание отправить свою делегацию на соревнования в соседнюю страну, с которой находится в состоянии постоянного конфликта. В результате проведенных переговоров страны согласились возобновить диалог между военными представителями двух стран для уменьшения напряженности в отношениях. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что даже готов провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Между тем на этой неделе ученые предположили, что открытые недавно месторождения водяного льда на крутых обрывах марсианских гор могут свидетельствовать, что на Марсе есть залежи льда, скрытые под тонким - 1-2-метровым - слоем реголита. Снять залежи льда на красной планете удалось с помощью орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Кроме того, радовали на этой неделе и новости относительно работы зоологов по сохранению редких видов животных. Так, в начале недели Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике Mpala Research Centre в округе Лайкипия, где занимаются восстановлением популяции этих уязвимых видов и недавно отчитались об успехах в увеличении популяций слонов, жирафов и бизонов, а также в снижении темпов вымирания редких зебр Греви.

Сингапурский зоопарк в свою очередь похвастался успехами в рождении редких животных в неволе - восточных выдр, кардикових бегемотов, орангутангов и карликовых гекконов Уильямса.