Пышнотелая активистка Femen устроила акцию у посольства США в Киеве (фоторепортаж)

В Киеве под зданием посольства США в Украине разделась активистка Femen. Судя по прическе, она изобразила Дональда Трампа.

На теле красуется надпись "Мистер Большая Кнопка". Так в организации отреагировали на "битву красных кнопок", которые недавно устроили президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын, передает "Страна".

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"Femen призывает мировую общественность усмирить половую гигантоманию двух закомплексованных недоумков. Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников. Господа президенты, если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!", - говорится в заявлении Femen.

Как сообщал УНИАН, пышнотелая активистка Femen 7 декабря устроила акцию в палаточном городке Саакашвили.

Она предстала обнаженной, с веслом в руках. На ее теле была нецензурная надпись, адресованная лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили и президенту Украины Петру Порошенко.