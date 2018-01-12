Стало известно о тайной свадьбе американской певицы и австралийского актера

По данным британских СМИ, американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Папарацци заметили счастливую пару с обручальными кольцами, информирует The Sun.

Читайте такжеСтало известно о тайной свадьбе звезды "Армагеддона" и "Властелина колец"

Пару запечатлели за обедом вместе с друзьями в австралийском городе Байрон-Бей. На снимках известная исполнительница выглядит расслабленной и веселой. Девушка спокойно делает селфи и обнимает возлюбленного, наслаждаясь совместным отдыхом.

Многочисленные поклонники пары предположили, что Майли и Лиам заключили брак. Сами знаменитости подобные размышления фанатов и сообщения прессы никак не комментировали.

Летом 2017 певица призналась в интервью, что у нее нет планов выходить замуж. Как утверждала американская исполнительница, она полностью посвятила себя музыкальной карьере.

Ранее поклонники Майли Сайрус раскритиковали ее внешний вид из-за появления обнаженных снимков.