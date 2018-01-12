Украина в январе откроет 10 новых визовых центров за границей

15 января 2018 года начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Как пишет Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook, визовые центры открываются в Анголе (г.Луанда), Египте (г.Каир), Индии (г.Дели), Китае (г. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г.Бейрут), Марокко (г.Рабат), Нигерии (г.Абуджа), Тунисе (г.Тунис) и будут функционировать в тесном взаимодействии с иностранными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

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"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины.

Ранее сообщалось, что МИД запустит мобильное приложение для регистрации украинцев за рубежом.