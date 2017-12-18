Система "ДРУГ": МИД запустит мобильное приложение для регистрации украинцев за рубежом

МИД хочет запустить мобильное приложение для добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу. Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью LB.ua.

"Внедрение системы «ДРУГ» - добровольная регистрация украинских граждан за рубежом. Это приложение, которое можно загрузить в смартфон и при выезде за границу добровольно зарегистрироваться. Оно позволяет, если на территории этой страны возникает какая-то чрезвычайная ситуация, получать автоматическую рассылку посольства, предупреждения куда идти, что делать, чего не делать. Нам же это дает нам более четкое представление о количестве наших граждан, которые находятся на территории той или иной страны", - заявил он.

Читайте такжеНакануне нового года украинцы получат безвиз с ОАЭ

По его словам, аналоги используют все передовые государства и украинцам тоже будет полезно пользоваться этой системой.

Ранее стало известно, что в 2018 году Украина введет электронные визы для иностранцев.