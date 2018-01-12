Пробил новое дно: в мире возмущены словами Трампа о "мигрантах из грязных дыр"

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если такие действительно были, являются «расистскими», передает Reuters. Президент, по сообщениям источников четырех СМИ, назвал мигрантов «людьми, приезжающими из грязных дыр» («shithole»), передает РБК.

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«Мне не приходит на ум любое другое слово, кроме расизма. Нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему не белокожему населению, следовательно, не рады [в США]», — заявил Колвилл. Он подчеркнул, что слова, приписываемые президенту США, являются «шокирующими и позорными» для человека, занимающего такой пост.

Трампа раскритиковали и в других странах. Например, бывший премьер Гаити Лоран Ламот написал в Twitter, что президент США «пробил новое дно». По его мнению, слова Трампа демонстрируют «невиданное в новейшей истории США отсутствие уважения» со стороны президента.

Висенте Фокс Кесада, занимавший пост президента Мексики в 2000–2006 годах, обратился к Трампу и сказал: «Самой отвратной дырой в мире является твой рот».

Политик из Кении Бонифас Мванги написал в Twitter: «Не поддается логике то, что Америка выбрала себе президентом нарцисса, расиста и сторонника идеи превосходства белой расы».

CNN, The Washington Post, CBS и Reuters сообщили, что слова о мигрантах Трамп произнес на совещании с членами своей администрации, которое прошло во вторник, 9 января. По данным этих СМИ, президент спросил у присутствовавших, почему США принимают людей, приезжающих из «грязных дыр». «Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия», — сказал он.

Представитель Белого дома Радж Шах в ответ на просьбу прокомментировать информацию о словах Трампа сказал: «Некоторые политики в Вашингтоне предпочли отстаивать интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ». Он добавил, что президент «борется за окончательные решения проблем, решения, которые сделают нашу страну сильнее благодаря тому, что мы будем принимать тех, кто может внести вклад в наше общество, способствовать росту экономики и ассимилироваться в нашем великом народе».

Агентство Reuters также обращает внимание на сообщение, появившееся в Twitter президента после выхода материалов о якобы сказанных им словах, хотя из текста твита не следует, что президент комментирует именно эти публикации. «В демпартии, видимо, настроены на то, чтобы через южную границу в нашу страну шли потоки людей и наркотиков, подвергая опасности жизни тысячи граждан», — написал Трамп, подчеркнув, что как президент США обязан защищать жизни американцев. Он также напомнил о своем предвыборном обещании построить стену на границе с Мексикой.