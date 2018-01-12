"Эти страны - грязные дыры": Трамп о государствах Африки

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме назвал африканские страны, откуда в Соединенные Штаты Америки приезжают мигранты, "грязными дырами".

Об этом в ночь на пятницу, 12 января, со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters. Точность цитаты подтверждают также собеседники целого ряда СМИ - агентства АР, телеканала CNN, газеты The Washington Post, пишет DW.

"Зачем нам все эти люди из Африки? Эти страны - грязные дыры. Нам надо больше людей из Норвегии", - передает слова Трампа один из собеседников Reuters. Другой собеседник агентства добавил, что американский лидер также усомнился в целесообразности приезда людей из Гаити. Сообщается, что эти слова прозвучали 9 января во время закрытой части переговоров относительно миграционного законопроекта с участием конгрессменов из Демократической и Республиканской партий.

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Представительница Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Миа Лав, дочь иммигрантов из Гаити, назвала комментарии Дональда Трампа "злыми, такими, что сеют вражду, высокомерными и такими, что противоречат ценностям нашей нации". Она призвала его извиниться перед американским народом за "неприемлемое" поведение.

Конгрессмен-демократ Седрик Ричмонд, который возглавляет Черный кокус Конгресса, куда входят афроамериканські законодатели, заявил, что видит в последнем высказывании американского президента "очередное подтверждение его невежественных и нетактичних в расовом отношении взглядов". "Кроме того, это подкрепляет озабоченность относительно того, что лозунг президента Make America great again ("Вернем Америке величие!" - Ред.) на самом деле расшифровывается как Make America white again ("Снова сделаем Америку белой!" - Ред.), - добавил Ричмонд.