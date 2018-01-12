Владивосток просит Москву не лишать его северокорейских рабочих

Руководство Приморского края РФ выступило с инициативой оставить на действующих в регионе предприятиях около 10 тысяч северокорейских рабочих, которых должны выслать из России в связи с введенными против КНДР санкциями.

Как сообщает региональное агентство PrimaMedia, об этом на пресс-конференции сообщил врио губернатора Приморского края РФ Андрей Тарасенко. По его словам, потерять эту рабочую силу в связи с санкциями ООН было бы неправильно.

"Встречался с генеральным консулом КНДР. Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение — те рабочие, которые уже находятся в Приморье — мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранении этого количества рабочих. Примерная договоренность есть. Поэтому больше сюда не приедут, но не хотелось быпотерять вот эту рабочую силу, которая здесь была", - указал Тарасенко.

Читайте такжеКНДР заявила о создании водородной бомбы для баллистической ракетыЧиновник добавил, что рабочих из КНДР могут заменить рабочие из стран СНГ, упомянув переговоры с дипломатическим представителем Таджикистана по этому вопросу.

Напомним, 22 декабря прошлого года Совет безопасности ООН единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции введены в ответ на запуск баллистической ракеты, которая, по данным Пхеньяна, может достичь материковой части США.

Тем временем, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у страны не возникнет трудностей, даже если против нее будут введены санкции «на 10 или 100 лет».