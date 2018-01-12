"На 10 и на 100 лет": Ким Чен Ын рассказал, сколько лет санкций выдержит КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у страны не возникнет трудностей, даже если против нее будут введены санкции «на 10 или 100 лет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы, так что у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет», — сказал Ким Чен Ын, выступая перед сотрудниками академии наук Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил санкции против КНДР.