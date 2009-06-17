Беларусь снимает таможенный контроль на границе с Россией

Государственный таможенный комитет Беларуси снимает введенное сегодня утром усиление контроля за перемещением грузов из России.

Об этом в Минске сообщил журналистам зампредседателя ГТК Сергей БОРИСЮК, передает РИА “Новости”.

"Данное решение принято с учетом поступившей из РФ информации о возможности беспрепятственного перемещения в Россию белорусских товаров", - сказал С.БОРИСЮК.

Как сообщал УНИАН, 17 июня министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен ШАПИРО и глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сообщили, что Беларусь уже с завтрашнего утра возобновит поставки молочной продукции в Россию.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сегодня в 09.00 ввел усиленный таможенный режим контроля за перемещением грузов на основных белорусско-российских магистралях в ответ на запрет экспорта молочной продукции в РФ.