В Индии в аварии погибла украинка - СМИ (видео)
12:48, 26 декабря 2017Мир
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Еще одна гражданка Украины травмирована.
В МИД Украины сообщили, что выясняют информацию о крушении / скриншот YouTube ANI News
В Индии в аварии погибла украинка. Как сообщает издание The Times of India, "рождественское утро стал трагическим, когда двое человек, включая украинку, погибли и еще двое были травмированы в дорожно-транспортном происшествии на автостраде Ямуна". Среди пострадавших - также украинка и местный житель.
Видео размещено на YouTube ANI News.
Водитель автомобиля, на котором они возвращались в Нью-Дели из Канпура, не справился с управлением и врезался в ограждение.
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В МИД Украины сообщили УНИАН, что выясняют информацию о крушении.
Ранее в общежитии для беженцев в Баварии выходец из Казахстана убил 28-летнего украинца.
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