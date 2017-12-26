В Индии в аварии погибла украинка - СМИ (видео)

В Индии в аварии погибла украинка. Как сообщает издание The Times of India, "рождественское утро стал трагическим, когда двое человек, включая украинку, погибли и еще двое были травмированы в дорожно-транспортном происшествии на автостраде Ямуна". Среди пострадавших - также украинка и местный житель.

Видео размещено на YouTube ANI News.

Водитель автомобиля, на котором они возвращались в Нью-Дели из Канпура, не справился с управлением и врезался в ограждение.

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В МИД Украины сообщили УНИАН, что выясняют информацию о крушении.

Ранее в общежитии для беженцев в Баварии выходец из Казахстана убил 28-летнего украинца.