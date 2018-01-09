В Чехии расследуют участие десяти своих граждан в войне на Донбассе

10:51, 09 января 2018
Мир
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Чешские издания сообщают, что речь идет о наемниках, которые воевали на стороне боевиков.

Иллюстрация REUTERS

Чехия ведет расследование относительно участия своих граждан в войне на востоке Украины.

Речь идет о наемниках, которые воевали на стороне боевиков, сообщает ТСН со ссылкой нга чешское издание Respekt.

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Отмечается, что одному из них уже объявили о подозрении. Еще двое погибли в боях на Донбассе.

В Чехии обеспокоены возвращением своих граждан в страну. Журналисты отмечают, по мнению чешских спецслужб, возвращение наемников в Чехию может представлять значительный риск для безопасности страны.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за останнб сутки в результате вражеских обстрелов получили ранения трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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Теги: #АТО#Чехия#война на Донбассе#чешские боевики на Донбассе