Трамп анонсировал вручение придуманной им "премии за фейковые новости"

14:31, 08 января 2018
Мир
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По его словам, премия за фейковые новости», присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена проигравшим в среду, 17 января.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп перенес церемонию вручения придуманной им премии «самым коррумпированным и предвзятым СМИ», о чем написал в своем твиттере.

«Премия за фейковые новости» (Fake News Awards), присуждаемая самым коррумпированным и предвзятым из крупных СМИ, будет вручена проигравшим в среду, 17 января, а не в этот понедельник. Интерес к премии и ее важность намного больше, чем кто-либо мог представить!», – заявил Трамп.

Ранее бывший советник Трампа Стив Бэннон извинился за свои заявления, опубликованные в новой книге Майкла Вулффа о Белом доме.

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Теги: #Трамп і CNN#премия за фейковые новости