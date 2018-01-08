В Венесуэле двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек

В Венесуэле в результате аварии на трассе по меньшей мере семь человек погибли и 40 пострадали. Об этом сообщает издание El Nacional, передает РБК.

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ДТП произошло на севере страны, между прибрежными городами Кларинс и Бока де Учире. Двухэтажный пассажирский автобус столкнулся на трассе с грузовиком, после чего загорелся.

Как сообщал УНИАН, недавно в Перу автобус упал в пропасть, погибли десятки человек.