Жуткое ДТП в Перу: автобус упал в пропасть, погибли десятки человек (фото)

В Перу в результате падения автобуса со стометровой высоты в пропасть погибли как минимум 36 человек.

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Авария произошла в районе Пасамайо на севере от столицы Перу города Лима на участке горной дороги, известном как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). Автобус ехал в Лиму из Гуачо, примерно в 130 км от столицы.

Министр здравоохранения страны сообщил о шести выживших, которых удалось вытащить и отправить в больницу, передает Русская служба Би-би-си.

Представитель министерства транспорта сообщил, что в автобусе было около 50 пассажиров.

Дорога, на которой произошла трагедия, считается одной из самых опасных в стране.

Министр транспорта страны Дино Эскудеро заявил, что начато расследование ДТП, но похоже, что автобус столкнулся с другим транспортным средством, из-за чего водитель не справился с управлением, и автобус полетел в пропасть.

Местные журналисты говорят, что дорожные происшествия такого рода в Перу случаются достаточно часто. По официальным данным, в 2016 году 493 человека погибли в 3800 авариях.