Президент Беларуси Лукашенко: "жизнь у нас не прекрасна, она терпима"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в его стране есть все, чтобы в новом году жизнь в стране стала "не терпимой, а нормальной".

Об этом сообщает прес-служба Лукашенко.

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"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. Также Лукашенко хочет, чтобы на востоке Украины завершилась война.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал Лукашенко.