Лукашенко о жителях западной Украины: это очень трудолюбивые и порядочные люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы на востоке Украины завершилась война.

Об этом глава Белорусского государства сказал во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, сообщает сайт президента.

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"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал Лукашенко

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает белорусский лидер.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.