Из-за взрыва на складе пиротехники в Мексике погибли 4 человека

Четыре человека погибли при взрыве на складе пиротехники в Мексике, еще по меньшей мере пять человек пострадали.

Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на Министерство государственной безопасности Мексики, передает РБК.

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Инцидент произошел в городе Сан-Лоренцо-Октеюко в штате Мехико. Взрыв также повредил четыре из шести зданий, в которых производилась и хранилась пиротехника. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы.

Напомним, в декабре 2016 года 31 человек погиб в результате взрыва на рынке фейерверков в мексиканском Тультепеке.