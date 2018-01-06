Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг
Соболезнования ему отправили бывшие коллеги, а также экс-президент США Джордж Буш.
В США в возрасте 87 лет умер астронавт Джон Янг. Он входил в состав экспедиции, которая в 1972 году высадилась на Луну, сообщает РБК со ссылкой на представителя NASA.
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Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа прогулялся по поверхности спутника земли, где в том числе катался за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.
Кроме того, Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос. Как он рассказывал журналистам, именно поэтому ему поручили написать соответствующую инструкцию для будущих американских астронавт.
Всего за всю историю человечества на Луне побывали 12 человек в 1969, 1971 и 1972 годах. Первым на спутник Земли ступил 21 июля 1969 года американец Нил Армстронг.
We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq— NASA (@NASA) January 6, 2018