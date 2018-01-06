Умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг

В США в возрасте 87 лет умер астронавт Джон Янг. Он входил в состав экспедиции, которая в 1972 году высадилась на Луну, сообщает РБК со ссылкой на представителя NASA.

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Янг дважды летал на Луну, а в 1972 году вместе с другими членами экипажа прогулялся по поверхности спутника земли, где в том числе катался за рулем специального автомобиля. В 1981 году он стал первым командиром американского космического шаттла.

Кроме того, Янг стал первым человеком в истории, который шесть раз выходил в открытый космос. Как он рассказывал журналистам, именно поэтому ему поручили написать соответствующую инструкцию для будущих американских астронавт.

Всего за всю историю человечества на Луне побывали 12 человек в 1969, 1971 и 1972 годах. Первым на спутник Земли ступил 21 июля 1969 года американец Нил Армстронг.