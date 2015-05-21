США успешно запустили в космос "секретный шаттл"

В прессе его часто называют "секретным шаттлом" военно-воздушных сил США, передает Би-би-си.

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До сих практически ничего неизвестно о задачах и возможностях этого аппарата, но предполагается, что на нем размещено разведывательные приборы и оборудование для ремонта спутников.

Предыдущий полет Х-37В, официально называемый Пентагоном "экспериментальным орбитальным аппаратом", продолжался беспрецедентно долгое время - 22 месяца - и завершился в ноябре 2014 года.

Представитель ВВС США Крис Хойлер отказался комментировать слухи о разведывательных целях шаттла, но рассказал, что в нынешнем полете будут испытываться новые двигатели, предназначенные для маневрирования корабля на орбите.