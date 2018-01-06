В США назвали сроки изменений ядерной сделки с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном может быть принят после 8 января.

Об этом информирует Associated press.

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«Президент сказал, что он либо исправит его, либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — сказал он.

По его словам, закон, о котором идет речь, может быть принят вскоре после 8 января.