В США назвали сроки изменений ядерной сделки с Ираном
07:01, 06 января 2018
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Специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном может быть принят после 8 января.
Рекс Тиллерсон / REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что специальный закон для изменения ядерного соглашения с Ираном может быть принят после 8 января.
Об этом информирует Associated press.
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«Президент сказал, что он либо исправит его, либо отменит. Мы пытаемся исполнить обещание исправить его», — сказал он.
По его словам, закон, о котором идет речь, может быть принят вскоре после 8 января.
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