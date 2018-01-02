Газета USA Today объявила Россию "империей зла"

Одна из ведущих американских газет объявила Россию новой «империей зла», сославшись на агрессивные действия Москвы в отношении Грузии и Украины, военную интервенцию в Сирии и предполагаемое вмешательство в президентские выборы США в 2016 году, передает Голос Америки.

Читайте такжеРФ может закончить, как Третий Рейх - глава МИД ЛатвииВ редакционной статье, озаглавленной «Россия снова стала империей зла», газета USA Today напомнила, что в 1983 году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», предупредив об усилении глобальной угрозы, исходящей от СССР, и необходимости противостоять ей.

«История повторяется, – говорится в статье. – Россия сегодня – это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, не скрывающий своего раздражения этим крахом, стремится вернуть часть былой славы. Путинская стратегия снова сделать Россию великой является источником международного хаоса».

В качестве доказательств газета приводит вторжения России в соседнюю Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, незаконную аннексию Крыма, российскую военную операцию в Сирии, где она «укрепила позиции режима Башара Асада и совершала злодеяния».

USA Today также напомнила читателям, что ЦРУ, ФБР и АНБ пришли к выводу, что Путин отдавал распоряжение о проведении кибернетических и пропагандистских атак «с целью повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и подорвать доверие к американскому демократическому процессу».

«Другие агрессивные действия России включают продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти – Северной Корее», – указывает газета.

USA Today напоминает, что Рейган призвал своих слушателей в 1983 году «избегать соблазна... игнорировать факты истории и агрессивные порывы империи зла». «Спустя 35 лет эти слова вновь заслуживают внимания», – резюмирует издание.