Порошенко в США рассказал о "последнем прощай" Российской империи и Путину

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не дает президенту РФ Владимиру Путину ни единого шанса восстановить Советский союз.

Об этом Порошенко заявил во время рабочей поездки в США в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы сейчас имеем лучшее понимание ситуации. Путин сделал важный и сильный месседж, когда сказал, что самой большой трагедией ХХ века для него был распад Советского Союза. Он сейчас пытается приложить огромные усилия, чтобы перестроить Российскую империю или восстановить Советский Союз, однако мы не даем ему ни малейшего шанса», - заявил Порошенко.

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«В течение двух последних месяцев мы, украинская нация, мой 45-миллионный народ получили безвизовый режим с ЕС. Это было «Последнее прощай» Российской империи и президенту Путину», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.