В Британии к Новому году на улицах появятся мобильные вытрезвители (видео)
03:03, 31 декабря 2017
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Таким образом, в стране собираются разгрузить больницы. А в Берлине создадут безопасные зоны для женщин.
В Берлине создадут зоны безопасности для женщин, а в Британии - мобильные вытрезвители / ТСН
Мобильные вытрезвители на праздники будут дежурить на улицах Великобритании, сообщает ТСН.
В праздничные дни британские больницы принимают до 70% людей, выпивших лишнего. Чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения, на улицы нескольких городов выпустят мобильные вытрезвители.
А в Германии на Новый год создадут специальные зоны безопасности для женщин. Таким способом организаторы празднования в Берлине решили защитить гражданок от притязаний.
Напомним, два года назад на новогодние праздники сотни женщин стали жертвами нападений и ограблений. Немецкая полиция задержала десятки подозреваемых, большинство из них оказались мигрантами.
Подготовка к праздникам: в Берлине создадут зоны безопасности для женщин, а в Великобритании - мобильные вытрезвители
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