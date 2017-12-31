В Британии к Новому году на улицах появятся мобильные вытрезвители (видео)

Мобильные вытрезвители на праздники будут дежурить на улицах Великобритании, сообщает ТСН.

В праздничные дни британские больницы принимают до 70% людей, выпивших лишнего. Чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения, на улицы нескольких городов выпустят мобильные вытрезвители.

А в Германии на Новый год создадут специальные зоны безопасности для женщин. Таким способом организаторы празднования в Берлине решили защитить гражданок от притязаний.

Напомним, два года назад на новогодние праздники сотни женщин стали жертвами нападений и ограблений. Немецкая полиция задержала десятки подозреваемых, большинство из них оказались мигрантами.