Лучшие фото 2017: каким получился уходящий год (фотоподборка)

17:01, 29 декабря 2017
Мир
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Самые яркие события 2017 года в фотографиях.

Фото восходящей Луны, сделанное астронавтом НАСА Рэнди Брезником с МКС
Фото восходящей Луны, сделанное астронавтом НАСА Рэнди Брезником с МКС /  © REUTERS
Уже бывший президент США Барак Обама во время прощальной речи в начале января 2017 года
Уже бывший президент США Барак Обама во время прощальной речи в начале января 2017 года /  © REUTERS
Маленькие пандочки в китайском исследовательском центре в январе 2017 года
Маленькие пандочки в китайском исследовательском центре в январе 2017 года /  © REUTERS
Президентство Дональда Трампа началось с массовых протестов в январе
Президентство Дональда Трампа началось с массовых протестов в январе /  © REUTERS
Один из самых активных вулканов Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане в начале февраля
Один из самых активных вулканов Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане в начале февраля /  © REUTERS
Во Франции к февралю натренировали орлов сбивать дроны
Во Франции к февралю натренировали орлов сбивать дроны /  © REUTERS
Грустный Путин на торжествах 23 февраля
Грустный Путин на торжествах 23 февраля /  © REUTERS
Дебальцево в руинах в феврале 2017 года
Дебальцево в руинах в феврале 2017 года /  © REUTERS
Мужчина несет свою дочь в охваченном боями с ИГИЛ Мосуле в начале марта 2017 года
Мужчина несет свою дочь в охваченном боями с ИГИЛ Мосуле в начале марта 2017 года /  © REUTERS
Чемпионат мира по сноуборду и лыжному фристайлу в Испании в марте
Чемпионат мира по сноуборду и лыжному фристайлу в Испании в марте /  © REUTERS
Фестиваль цветов в Индии в середине марта
Фестиваль цветов в Индии в середине марта /  © REUTERS
Туманный день в Китае в марте
Туманный день в Китае в марте /  © REUTERS
Женщина помогает пострадавшему в результате теракта в Лондоне в конце марта
Женщина помогает пострадавшему в результате теракта в Лондоне в конце марта /  © REUTERS
Красные ибисы на севере Бразилии в апреле 2017 года
Красные ибисы на севере Бразилии в апреле 2017 года /  © REUTERS
В 2017 году компания SpaceX Илона Маска продолжала покорять Космос
В 2017 году компания SpaceX Илона Маска продолжала покорять Космос /  © REUTERS
Молодой человек прогуливается со своим котом по цветущей аллее в Шанхае в начале апреля
Молодой человек прогуливается со своим котом по цветущей аллее в Шанхае в начале апреля /  © REUTERS
Мужчина на затопленных улицах Сан-Пауло
Мужчина на затопленных улицах Сан-Пауло /  © REUTERS
Американская бизнес-вумен по прозвищу ''сестра Кэйт'' со своим ''товаром''
Американская бизнес-вумен по прозвищу "сестра Кэйт" со своим "товаром" /  © REUTERS
Украина провела конкурс Евровидение 2017 в середине мая
Украина провела конкурс Евровидение 2017 в середине мая /  © REUTERS
Сирийские беженцы спасаются от боев возле родных домов в середине мая
Сирийские беженцы спасаются от боев возле родных домов в середине мая /  © REUTERS
Фестиваль света в Австралии в мае
Фестиваль света в Австралии в мае /  © REUTERS
Протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в середине июня 2017 года
Протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в середине июня 2017 года /  © REUTERS
Масштабный пожар в лондонской высотке в июне
Масштабный пожар в лондонской высотке в июне /  © REUTERS
Боец Демократических сил Сирии после обстрелов ИГИЛ в Ракке
Боец Демократических сил Сирии после обстрелов ИГИЛ в Ракке /  © REUTERS
Дональд Трамп и Майк Пэнс в Белом доме в середине июля
Дональд Трамп и Майк Пэнс в Белом доме в середине июля /  © REUTERS
Редкий белый лось запечатлен в Швеции в конце июля
Редкий белый лось запечатлен в Швеции в конце июля /  © REUTERS
Обезьянка в китайском зоопарке в жаркий июльский день
Обезьянка в китайском зоопарке в жаркий июльский день /  © REUTERS
Оригинальный дайвинг в Хорватии в начале августа
Оригинальный дайвинг в Хорватии в начале августа /  © REUTERS
Полное солнечное затмение 21 августа
Полное солнечное затмение 21 августа /  © REUTERS
Китайская свиноферма в конце лета
Китайская свиноферма в конце лета /  © REUTERS
Последствия урагана ''Харви'' в Техасе в конце августа
Последствия урагана "Харви" в Техасе в конце августа  /  © REUTERS
Фотомодель и бывшая беженка Халима Адена стала первой моделью в хиджабе, украсившей обложки модного глянца
Фотомодель и бывшая беженка Халима Адена стала первой моделью в хиджабе, украсившей обложки модного глянца /  © REUTERS
Культовый фестиваль Burning Man в американской пустыне
Культовый фестиваль Burning Man в американской пустыне /  © REUTERS
Измученная женщина на границе с Бангладеш, вынужденная бежать из Мьянмы из-за преследования мусульман
Измученная женщина на границе с Бангладеш, вынужденная бежать из Мьянмы из-за преследования мусульман /  © REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями в середине сентября
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями в середине сентября /  © REUTERS
Репетиция кавалерии накануне парада в Гааге в сентябре
Репетиция кавалерии накануне парада в Гааге в сентябре /  © REUTERS
Последствия разрушительного землетрясения в Мексике в конце сентября
Последствия разрушительного землетрясения в Мексике в конце сентября /  © REUTERS
Пара оленей в туманном лондонском парке осенним утром
Пара оленей в туманном лондонском парке осенним утром /  © REUTERS
Протесты белых националистов во Флориде в середине октября
Протесты белых националистов во Флориде в середине октября /  © REUTERS
Фото солнца из Космоса
Фото солнца из Космоса /  © REUTERS
Спасенный беженец у берегов Ливии в начале ноября
Спасенный беженец у берегов Ливии в начале ноября /  © REUTERS
Вулкан Агунг на Бали пронулся в конце ноября
Вулкан Агунг на Бали пронулся в конце ноября /  © REUTERS
''Голубой'' лед у берегов Чили в конце ноября
"Голубой" лед у берегов Чили в конце ноября /  © REUTERS
Суперлуна над французским Марселем в ночь на 4 декабря
Суперлуна над французским Марселем в ночь на 4 декабря /  © REUTERS
Калифорнию охватили масштабные лесные пожары в начале декабря
Калифорнию охватили масштабные лесные пожары в начале декабря /  © REUTERS
Протестующие в поддержку Саакашвили перед судом 11 декабря
Протестующие в поддержку Саакашвили перед судом 11 декабря /  © REUTERS
Рождественские пейзажи в швейцарской деревушке
Рождественские пейзажи в швейцарской деревушке /  © REUTERS
На Рождество на Пенсильванию обрушились снегопады
На Рождество на Пенсильванию обрушились снегопады /  © REUTERS
Под конец года 73 украинца вернулись домой из плена боевиков на Донбассе
Под конец года 73 украинца вернулись домой из плена боевиков на Донбассе /  © REUTERS
Рождественская ярмарка в Кельне в конце года
Рождественская ярмарка в Кельне в конце года /  © REUTERS

Накануне Нового года УНИАН собрал подборку самых ярких фото от фотосервиса Reuters, которые показывают, чем запомнился 2017 год.

В целом уходящий год оказался богатым на разные события, к сожалению, не всегда положительные.

Так, сразу в нескольких точках мира продолжались боевые действия, не без участия российских военных, на Донбассе или в Сирии. Многие люди погибли, получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома, потеряв все, что у них было. И лишь перед самым Новым годом в Украину с оккупированных Россией территорий в рамках обмена пленными удалось вернуть 73 украинца, поэтому праздники они уже встретят в окружении родных и близких.

Также мир продолжали встряхивать чудовищные теракты, совершенные как исламскими террористами, так и местными гражданами - наезды на людей, расстрелы в развлекательных заведениях или взрывы.

Неспокойно было и на политическом фронте - как в Украине, так и в мире. Одним из наиболее ощутимых моментов в мире стала смена президента США - на смену демократу Бараку Обаме пришел республиканец - миллиардер Дональд Трамп, который сразу отметился несколькими спорными решениями в социальной сфере, отношениях с другими странами и экологической политике. Этим он вызвал немало протестов в стране и в мире среди различных слоев населения.

На этом фоне очень обострилось противостояние с КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Дональд Трамп не уставали обмінбватися образами. При этом северные корейцы в 2017 году заметно активизировали свою ракетную программу, периодически сколихуючи весь цивилизованный мир новыми ядерными испытаниями.

В Украине же немало беспокойных событий было за действий экс-председателя Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого сначала лишили украинского гражданства, затем он незаконно прорывался через границу в Украину, его пытались арестовать, а в декабре после его задержания политик начал созывать людей на митинги, которые, впрочем, до конца года стихли.

Кроме того, в 2017 году природа, видимо, начала еще больше мстить человечеству за его деятельность, а потому в мире было немало катаклизмов - землетрясений, наводнений или штормов. Наиболее разрушительными оказались целый ряд ураганов ("Харви", "Ирма", "Мария" и другие), которые обрушились на Северную и Южную Америку в конце лета - начале осени. При этом на Мексику в сентябре обрушилось разрушительное землетрясение, которое убило несколько сотен людей.

В то же время, в течение уходящего года жители Земли могли наблюдать за целым рядом космических явлений, среди которых самое длительное в историй полное Солнечное затмение в августе и Суперлуние в декабре.

Тем временем компания Илона Маска SpaceX продолжала покорять Космос, в том числе заметно увеличив количество запусков ракет со ступенями многоразового использования. Первый в истории запуск ракеты, которая уже бывала в Космосе, компания Маска осуществила в конце марта.

И несмотря на все невзгоды и катаклизмы, жители всего мира продолжали проявлять человечность, совершать новые открытия и изобретения, а также проводить разнообразные фестивали и праздники.

В частности, в мае 2017 года Украина провела международный песенный конкурс Евровидение, после того, как в прошлом году эту возможность для нашей страны получила певица Джамала.

В декабре же праздничного настроения добавили традиционные рождественские ярмарки - в католическом мире, главным образом в Европе и США, они начали местами работать еще в ноябре, а в Украине - с середины декабря.

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