Лучшие фото 2017: каким получился уходящий год (фотоподборка)

Накануне Нового года УНИАН собрал подборку самых ярких фото от фотосервиса Reuters, которые показывают, чем запомнился 2017 год.

В целом уходящий год оказался богатым на разные события, к сожалению, не всегда положительные.

Так, сразу в нескольких точках мира продолжались боевые действия, не без участия российских военных, на Донбассе или в Сирии. Многие люди погибли, получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома, потеряв все, что у них было. И лишь перед самым Новым годом в Украину с оккупированных Россией территорий в рамках обмена пленными удалось вернуть 73 украинца, поэтому праздники они уже встретят в окружении родных и близких.

Также мир продолжали встряхивать чудовищные теракты, совершенные как исламскими террористами, так и местными гражданами - наезды на людей, расстрелы в развлекательных заведениях или взрывы.

Неспокойно было и на политическом фронте - как в Украине, так и в мире. Одним из наиболее ощутимых моментов в мире стала смена президента США - на смену демократу Бараку Обаме пришел республиканец - миллиардер Дональд Трамп, который сразу отметился несколькими спорными решениями в социальной сфере, отношениях с другими странами и экологической политике. Этим он вызвал немало протестов в стране и в мире среди различных слоев населения.

На этом фоне очень обострилось противостояние с КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Дональд Трамп не уставали обмінбватися образами. При этом северные корейцы в 2017 году заметно активизировали свою ракетную программу, периодически сколихуючи весь цивилизованный мир новыми ядерными испытаниями.

В Украине же немало беспокойных событий было за действий экс-председателя Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого сначала лишили украинского гражданства, затем он незаконно прорывался через границу в Украину, его пытались арестовать, а в декабре после его задержания политик начал созывать людей на митинги, которые, впрочем, до конца года стихли.

Кроме того, в 2017 году природа, видимо, начала еще больше мстить человечеству за его деятельность, а потому в мире было немало катаклизмов - землетрясений, наводнений или штормов. Наиболее разрушительными оказались целый ряд ураганов ("Харви", "Ирма", "Мария" и другие), которые обрушились на Северную и Южную Америку в конце лета - начале осени. При этом на Мексику в сентябре обрушилось разрушительное землетрясение, которое убило несколько сотен людей.

В то же время, в течение уходящего года жители Земли могли наблюдать за целым рядом космических явлений, среди которых самое длительное в историй полное Солнечное затмение в августе и Суперлуние в декабре.

Тем временем компания Илона Маска SpaceX продолжала покорять Космос, в том числе заметно увеличив количество запусков ракет со ступенями многоразового использования. Первый в истории запуск ракеты, которая уже бывала в Космосе, компания Маска осуществила в конце марта.

И несмотря на все невзгоды и катаклизмы, жители всего мира продолжали проявлять человечность, совершать новые открытия и изобретения, а также проводить разнообразные фестивали и праздники.

В частности, в мае 2017 года Украина провела международный песенный конкурс Евровидение, после того, как в прошлом году эту возможность для нашей страны получила певица Джамала.

В декабре же праздничного настроения добавили традиционные рождественские ярмарки - в католическом мире, главным образом в Европе и США, они начали местами работать еще в ноябре, а в Украине - с середины декабря.