Даша Астафьева в образе сексуальной блондинки рассказала, что для нее "самое главное" (видео)

Украинская соблазнительница Даша Астафьева, которая очаровывает поклонников пикантными фото и видео, представила новую сольную композицию и клип на нее "Самое главное". Провокационное видео появилось на официальном YouTube-канале певицы 28 декабря.

Экс-солистка эпатажной группы Nikita появляется в видеоклипе в нескольких образах: как брюнетка, так и блондинка в образе Мэрилин Монро. Певица на своей странице в Instagram подчеркнула, что для нее в жизни главное – это любовь. А ее нужно не только беречь, но и дарить другим людям.

"В этом году я впервые почувствовала , что такое быть ответственной за свое счастье. И это оказалось легко, когда рядом есть любимый человек. Благодаря ему у меня получилось изменить свою жизнь", - поделилась Даша.

Она добавила, что благодарна группе NIKITA, в составе которой она была 10 лет, однако сегодня она идет дальше, чтобы "создать себя и свое имя заново".