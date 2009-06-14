Власти Ирана закрыли тегеранское бюро телекомпании Al-Arabiya

Власти Ирана закрыли тегеранское бюро арабской телекомпании Al-Arabiya, которая освещает послевыборные выступления иранской оппозиции. Как сообщила телекомпания на своем сайте, ее служба в Тегеране закрыта на одну неделю по распоряжению Министерства информации Ирана. Власти не предоставили официального объяснения для своего решения.

Напомним, 12 июня с.г. в Иране прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Махмуд Ахмади Нежад. Его основной соперник - оппозиционер-реформист Мир Хосейн Мусави - заявил, что результаты голосования были подтасованы. Сторонники проигравшего вышли на улицы, требуя справедливости. Накануне в Тегеране были зафиксированы столкновения протестующих с полицией, а ночью несколько десятков оппозиционеров были арестованы. Сегодня обстановка на улицах Тегерана в целом спокойная.

Телекомпания Al-Arabiya сообщала, что в результате столкновений с полицией погибли трое сторонников оппозиции.

РосБизнесКонсалтинг