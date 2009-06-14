ЕС создает экстренные резервы нефти

Министры энергетики 27 стран-членов Евросоюза договорились создать нефтяные резервы, которые будут задействованы в случае экстренной необходимости, сообщила председательствующая в ЕС Чехия.

Министры одобрили, в частности, проект соответствующей директивы ЕС.

"Это станет для Европы гарантией большей степени энергетической безопасности на случай кризиса с поставками нефти", - заявил в этой связи чешский министр промышленности Владимир Тошовски (Vladimir Tosovsky).

Проектом директивы предусматривается, что странам ЕС надлежит треть своих нефтяных запасов держать в виде нефтепродуктов. Документ определяет также правила пользования ими на случай возникновения кризисной энергетической ситуации.