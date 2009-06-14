Оппозиция обвинила Саакашвили в продаже железной дороги России

Грузинская оппозиция в лице лидера движения "Новые правые" Давида Гамкрелидзе обвинила Михаила Саакашвили в том, что тот продал России железную дорогу.

Выступая на митинге перед зданием парламента Грузии, Гамкрелидзе заявил: "Какое еще преступление должно совершить первое лицо страны? Поделены территории, стратегические объекты проданы России… "Заслуга" Саакашвили в том, что страна потеряла инвестиции".

Гамкрелидзе также заметил, что договор о продаже пока не подписан, и это связано с тем, что в Тбилиси продолжаются акции протеста.

Как отмечает агентство, недавно в СМИ появилась информация о том, что в Грузию прибудет глава РЖД Владимир Якунин; одной из возможных тем визита называлась в том числе и продажа железной дороги. Представители ООО "Грузинская железная дорога", впрочем, опровергли сведения о запланированном визите Якунина.

Лента.ру