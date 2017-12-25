В Томске воплотили в жизнь слова Путина: по городу "бегали десятки Саакашвили"

В центре Томска 24 декабря группа людей в масках Михаила Саакашвили устроила акцию в ответ на одно из высказываний Владимира Путина. Говоря об акциях оппозиции на своей недавней пресс-конференции, Путин сказал: "Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали, – это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?".

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Как сообщает Радио Свобода, акцию в Томске организовал член арт-группы "Сну-Сну" Александр Колпаков. В акции приняли участие шесть человек.

"Этой акцией мы хотим продемонстрировать абсурд удивительных мыслительных конструкций, которые возникают у нашего нацлидера в голове. Его заявления про то, что "нам не надо, чтобы у нас на улицах бегали Саакашвили", – это отличный пример архаичного сознания, склонность лидера проецировать свои собственные страхи в публичную плоскость. Все бы ничего, но нам приходится с этим всем жить", - сказал Колпаков.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили объяснил, почему Путин сравнивает его с Навальным.