Саакашвили объяснил, почему Путин сравнивает его с Навальным

Бывший губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" (ДНС) Михаил Саакашвили сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

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Саакашвили в интервью DW.com выразил мнение, что у Путина есть четкие ассоциации между ним и главным российским оппозиционером Навальным.

«Вот он представляет, что в очередной раз сажает Навального, а потом в центр Москвы приходит большая толпа молодых симпатичных людей, голыми руками нападают на его спецназ, забирают Навального и прямо на руках заносят его в Кремль. И у него начинается истерика, когда он представляет, что в какой-то момент его полиция не окажет сопротивления, а людей будет так много, что они его просто сметут. Вот это первая ассоциация. Вторая связана с тем, что суд меня выпустил. Это для него тоже полная катастрофа! Что какой-то судья посмела не подчиниться президенту страны. А в России это тоже рано или поздно может произойти. И третья ассоциация - что существуют люди, которые его не боятся. Вот у них нет денег, власти. Он их десять раз уже победил, а в одиннадцатый раз они вновь где-то возникают. В частности, я. А ситуация, которую он не контролирует, ситуация, в которой он не может все купить или всех запутать, для него реально представляется огромной проблемой», – объяснил Саакашвили.

По его мнению, в данном случае, Путин оказался солидарен с Порошенко не потому, что он любит Порошенко, а потому что поставил себя на его место. «Он считал для себя очень опасным "цветные революции". А вот эта история, когда толпа может просто бросить вызов правоохранительной системе - это еще хуже, чем "оранжевая революция"! Потому что он вообще не знает, что с этим делать», – отметил Саакашвили.