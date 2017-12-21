Это провокация США: в КНДР ответили на обвинения в причастности к вирусу WannaCry

Северная Корея опровергла обвинения США в том, что она причастна к кибератакам вируса WannaCry, отметив, что США «демонизируют» его.

Представитель министерства иностранных дел Пхеньяна заявил, что утверждения США являются "абсурдными", сообщает France24.

"Этот шаг является серьезной политической провокацией США, направленной на призыв международного соообщества к конфронтации с КНДР, подорвав имидж достойной страны и демонизируя ее", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря советник президента США по национальной безопасности Том Боссерт в своей колонке для The Wall Street Journal заявил, что Северная Корея "несет непосредственную ответственность" за кибер-атаку вируса WannaCry. Он отметил, что есть доказательства их причастности, но не уточнил, какие именно.

Напомним, в ходе кибератаки WannaCry были взломаны более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Жертвы вирусной атаки заплатили 70 тысяч долларов выкупа биткоинами, однако их компьютеры так и не были разблокированы.