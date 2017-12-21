Государственный переворот в России в 2018 году считают возможным 15% россиян - опрос

Государственный переворот в России в 2018 году считают возможным 15% россиян.

Об этом свидетельствует опрос Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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Так, отвечая на вопрос, возможен ли в будущем году в России государственный переворот, 3% указали «да», 12% - указали «скорее, да».

При этом противоположного мнения придерживаются большинство опрошенных: 46% - «скорее, нет», 28% - «точно, нет». Затруднились с ответом 12%.

В то же время 35% опрошенных в 2018 году ожидают массовых волнений и протестов населения в РФ, 43% - придерживаются противоположного мнения, 12% - не определились с ответом.

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Считают возможными массовые столкновения на национальной почве в будущем году 29%, не согласны с таким тезисом - 58%, 13% - не определились с ответом.

При этом 23% опрошенных допускают в 2018 году вооруженный конфликт с одной из соседних стран, 61% уверены в обратном. 15% - не определились с ответом.

Также 23% не исключают войны в 2018 году с США и НАТО. Исключают такое развитие событий 62%, не определились с вопросом - 16%.

Опрос проведен 1-5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25/75%; 2,0% для показателей, близких к 10/90%; 1,5% для показателей, близких к 5/95%.