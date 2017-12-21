На границе Южной Кореи и КНДР обменялись предупредительными выстрелами из-за перебежчика

Военные Южной и Северной Кореи произвели предупредительные выстрелы возле демаркационной линии. Об этом сообщает «Ренхап»со ссылкой на представителя объединенного комитета начальника штабов.

Читайте такжеСША разрабатывают план военной атаки на Северную Корею - The Telegraph

Представитель комитета рассказал, что после того, как солдат КНДР перебежал в Южную Корею, северокорейские пограничники подошли к демаркационной линии «видимо, в поисках перебежчика».

В связи с этим южнокорейские солдаты произвели около 20 предупредительных выстрелов.

Примерно через 40 минут с северокорейской стороны раздалось несколько выстрелов, но пули границу не пересекли.

Ранее сообщалось, что в Южную Корею через сухопутную границу перебрался еще один северокорейский военнослужащий.