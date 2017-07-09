В Чечне прокомментировали информацию о расстреле 27 человек

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров счел ложью публикацию "Новой газеты" о казни 27 человек в ночь на 26 января в Грозном. Об этом Умаров сообщил "Дождю".

"Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз", — заявил Умаров.

По его мнению, журналист "Новой газеты" Елена Милашина — автор публикации о казни 27 человек в Грозном — пытается развивать "гейскую тему", которая "давным-давно позабыта".

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"Эта так называемая статья, о которой вы говорите, — это очередной виток и всплеск нездоровой фантазии госпожи Милашиной, которая, видимо, и дальше хочет развивать эту давным-давно позабытую тему. Ну, это дело Милашиной (…) Эта гейская тема теперь только смешит. Мне очень странно, что эта тема вновь и вновь поднимается. Видимо, фантазии Милашиной и ее коллег из "Новой газеты" настолько обеднели и иссякли, что они вновь и вновь возвращаются к тем скандалам, авторами которых они и были. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать по этому поводу", — подчеркнул Умаров.

Он также отметил, что рассматривает материал в "Новой газете" как "очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики".

Ранее 9 июля "Новая газета" сообщила о казни в Чечне 27 задержанных человек.